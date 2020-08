Varios atletas notables como LeBron James y Tyrann Mathieu recurrieron a Twitter para expresar su indignación por el asesinato de un hombre negro en Kenosha, Wisconsin.

La víctima Jacob Blake, un hombre de 29 años que recibido 7 tiros en la espalda por parte de un oficial de policía cuando ingresaba a una camioneta. Las reacciones desde el mundo del deporte norteamericano no han tardado en llegar.

“A la mierda los partidos y los playoffs. Esto ya es enfermizo y es un problema real. Queremos justicia. Es una locura, no tengo palabras. Vaya mierda de hombre. Por eso no nos sentimos seguros”, señaló el jugador Donovan Mitchell, uno de los pilares de los Utah Jazz.

Este lunes en la tarde, LeBron Jamess también se pronunció a través de sus redes sociales para expresar su indignación “¡¡Y se preguntan por qué decimos lo que decimos sobre la Policía (…) Alguien, por favor, dígame, Alguien por favor dígame WTF es esto”.

En un comunicado, Mike Budenholzer, técnico de los Bucks, ha resaltado en la previa del duelo ante los Magic que pese a la trascendencia del partido lo vivido en Wisconsin tiene mucha más importancia que cualquier partido “Blake estará en la mente de jugadores, técnicos y directivos durante el partido de hoy”.

Asimismo la franquicia utilizó las redes sociales para respaldar a su técnico y mandar un comunicado duro ante este tipo de situaciones: “Los Bucks rezan por la recuperación de Jacob Blake, tiroteado en el día de ayer por un oficial de policía en Kenosha. Nuestros corazones están con sus amigos y familias”.

“Mostramos nuestra firme oposición a los problemas recurrentes del excesivo uso de fuerza y apoyamos la escalada social inmediata de la raza negra. Seguiremos apoyando en todo al futuro de la raza negra, mientras exigimos la rendición de cuentas y un cambio de actitud en nombre de George Floyd, Breonna Taylor, Sylville Smith, Ernest Lacy, Dontre Hamilton, Tony Robinson, Jony Acevedo y otras innumerables víctimas. Trabajaremos para apoyar la existencia de un cambio de política para acabar con estos incidentes”, agregaron en el comunicado

Por su parte, Tyrann Mathieu de los Kansas City Chiefs expresó su enojo por la cantidad de veces que Blake había recibido disparos.

Damn they shot that man 7 times…. why can’t 3 officers subdue one male? I truly need answers y’all comment on everything else……

F THE GAMES AND PLAYOFFS!!! THIS IS SICK AND IS A REAL PROBLEM WE DEMAND JUSTICE! ITS CRAZY I DONT HAVE ANY WORDS BUT WTF MAN! THIS IS WHY WE DONT FEEL SAFE!!!! https://t.co/3E4Dd2wS3e

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) August 24, 2020