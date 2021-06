La tragedia de Surfside ha movilizado a muchas organizaciones de Florida y del mundo, entre ellas los equipos deportivos que hacen vida en Miami, primero fueron los Heat y ahora los Dolphins tambien apoyaron.

En esta ocasión el linebreaker Jerome Baker junto con Jaylen Waddle fueron a la zona afectada para dejar suministros en el centro de reunificación.

Fue un gesto muy sincero de dos de los jugadores más notables del roster del equipo de la NFL, Anteriormente Tyler Herro del Heat de Miami se presentó en el lugar con el entrenador asistente Chris Quinn para descargar botellas de agua y bocadillos.

Por su parte, los Marlins de Miami enviaron tres vans llenas de suministros en nombre de la organización de MLB.

#Dolphins LB Jerome Baker and WR Jaylen Waddle are here at the community center in Surfside to drop of supplies. pic.twitter.com/NejMAKuUqM

— Ruthie Polinsky (@ruthiepolinsky) June 25, 2021