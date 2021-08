La Junta Escolar de Broward anunció este lunes, que se acogerá a la última resolución emanada por el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, con respecto al uso de la mascarillas en las escuelas públicas.

DeSantis, dijo que quiere que los padres decidan si sus hijos deben usar una máscara en la escuela y no que sea un acto obligatorio, como lo emanó los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades .

Además ordenó que aquellas instituciones que incumplan esta normativa, les será retenido los fondos de los distritos que hagan cumplir la orden de la utilización del tapaboca.

El distrito de Broward expresó que e que alentará, pero no obligará, a los estudiantes de 12 años en adelante, así como a los maestros y al personal a vacunarse y a utilizar el tapaboca en sus escuelas.

“La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad”, dijo la declaración del distrito.

El alcalde del condado, Steve Geller, se mostró indignado por la decisión que tomó la Junta Escolar, sobre todo en un momento crítico para el estado.

“Desafortunadamente, Dade y el condado de Broward lideran la nación en hospitalizaciones”, dijo Geller.

El burgomaestre comentó que la situación en los hospitales es cada vez más preocupante, y que esta decisión empeora el panorama.

“Las cifras se duplican cada 10 u 11 días. Progresión geométrica. Esto es horrible “.

.@browardschools has officially withdrawn its mask mandate after Gov. Ron DeSantis threatened to withhold funding from districts that require face coverings, rather than enforce the recommendation of the #CDChttps://t.co/Rgxuoi1ewP

— CBS4 Miami (@CBSMiami) August 3, 2021