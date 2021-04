Este martes la Junta Escolar del condado de Broward se reunirá, para discutir cual será el futuro del superintendente, Robert Runcie, quien fue detenido la semana pasada.

Runcie estuvo bajo arresto al ser acusado de de cometer perjurio durante una audiencia del gran jurado sobre la seguridad escolar.

Además de Runcie, su compañera Bárbara Myrick también fue puesta bajo arresto, al ser acusada de divulgación ilegal de procedimientos de gran jurado en todo el estado.

Antes que comenzara la reunión de la Junta Escolar de Broward, Robert Runcie, hizo una conferencia virtual en la que agradeció el apoyo que ha tenido por parte de la comunidad.

“Espero que se siga el debido proceso, en el que las personas sean tratadas de manera justa a través del sistema judicial normal. Continuaré siendo transparente con la junta con todas las Escuelas Públicas del Condado de Broward, los padres y con toda la comunidad ”, dijo en la conferencia.

El encargado de velar por la educación en el Condado tendrá la lectur el 12 de mayo. Sus abogados presentaron una moción la semana pasada para desestimar el cargo.

El cargo contra Runcie se deriva de un testimonio sobre la financiación de la seguridad escolar vinculado a la investigación del gran jurado sobre el tiroteo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

El estado alega que para preparar su testimonio, Runcie habló con testigos en un caso contra el exjefe de tecnología de las Escuelas Públicas del Condado de Broward.

Pero cuando se le preguntó acerca de la información que estaba dando, Runcie, todavía bajo juramento, dijo que se iba de memoria.

Schools Superintendent Robert Runcie and top lawyer could be in line of fire today https://t.co/vG0fHWeILW pic.twitter.com/yuA3bAe3jC

— South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) April 27, 2021