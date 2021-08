El comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran, envió una carta el martes a la superintendente interina de las Escuelas Públicas de Broward, Vickie Cartwright, y a la presidenta de la Junta Escolar, Rosalind Osgood, en la que expresa que se les abrió un procedimiento, por incumplir el mandato estatal de prohibición de uso de la mascarillas en las escuelas.

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, había ordenado la prohibición del uso del tapaboca, en las instituciones educativas, a pesar que los índices de contagios de Covid-19, han aumentado en la ciudad.

Sin embargo, la Junta Escolar de Broward, desestimó esta orden y pidió que las mascarillas sean utilizadas en todas las instituciones educativas.

La carta llegó poco después de que la Junta Escolar votara 8-1 a favor de mantener su mandato de máscara para el inicio del año escolar 2021-2022, a pesar de que el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que prohíbe tales mandatos.

Corcoran, expresó que los padres son los que deben tomar la decisión si sus hijos van a las instituciones con o sin mascarillas.

“Es explícita en sus expectativas para garantizar que cualquier política de máscara obligatoria impuesta por un distrito o escuela”, dijo Corcoran.

