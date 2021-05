Este martes la Junta Escolar de Broward llegó a un acuerdo sobre el destino de superintendente, Rober Runcie quien fue arrestado en el mes de abril.

Entre los acuerdos que llegaron está, que Runcie estará en su cargo hasta el 10 de agosto. Luego se nombrará un superintendente interino.

Runcie pasaría a consultor, luego de culminar sus funciones como superintendente del condado.

El superintendente de Broward, quien fue acusado de cargo de perjurio recibirá de $ 743,052, como parte del acuerdo que llegaron con la presidenta de la Junta Escolar de Broward, Dra. Rosalind Osgood.

Se supo que Runcie había pedido que se le agregaran $400.000 a su plan de jubilación, pero Osgood solo aceptó $80.000.

El acuerdo fue elaborado por el superintendente de Broward y tuvo una aprobación de 5 a 4, por parte de la Junta Escolar.

Runcie's officially out as Broward school superintendent in a 5-4 vote. Anti-Runcie contingent of the school board appears to largely have voted against, based on the size of the exit package. https://t.co/t12978xemb

— Dan Sweeney (@Daniel_Sweeney) May 11, 2021