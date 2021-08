Este miércoles finalmente la junta escolar de Miami Dade decidió que será obligatorio el uso de la mascarilla en todas las escuelas del condado cuando comience el nuevo año escolar la próxima semana.

La junta votó 7-1 en una reunión el miércoles, creando una política similar a la del condado de Broward diseñada para proteger a los estudiantes y profesores contra COVID-19.

La política permite una exención médica, pero desafía la orden del gobernador Ron DeSantis contra los mandatos de máscarillas. Es la posición de DeSantis, y la de la junta de educación estatal, que los padres deben tener la opción de que sus hijos usen máscaras en la escuela. Reseñó Local10.

Lubby Navarro fue el único miembro de la junta escolar de Miami-Dade que votó en contra del mandato. Christi Fraga, miembro de la junta, no estuvo presente.

Las escuelas públicas de Miami Dade abren el lunes en lo que representa el distrito escolar más grande de Florida.

#NOW: Here is the kind of feedback @MDCPS got today from members of community, including #parents over #maskmandate. Right now board is discussing item. #WATCH #LIVE: https://t.co/H7g26N3hIZ @WPLGLocal10 pic.twitter.com/LzzSEnkUeQ

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) August 18, 2021