“No nos gustó que se usara nuestro local para nuestro proselitismo político. Nuestro objetivo es atender a la gente, y la atendimos como se merece, pero nunca hemos usado nuestra empresa con fines políticos”.

El gerente del restaurante venezolano “Amaize doral” dice que tras la visita de la candidata demócrata a la vicepresidencia recibió fuertes críticas.

“Nunca fui informado de que iba a visitar nuestro negocio, fue una sorpresa. Me entere por los medios y amigos, me hicieron comentarios destructivos. Nosotros no iniciamos ese proceso”

La comunidad venezolana en el sur de la florida vive estas elecciones con las pasiones a flor de piel.

“Kamala viene a territorio Trump a menos de dos meses. Vinimos de Venezuela para votar por Biden me parece una locura”, dijo un venezolano simpatizante de Trump ayer en la manifestación.

Amaize doral fue la primera parada de la exfiscal y actual senadora. Ahí pidió arepa de carne y tequeños. También se encontró con varios de sus simpatizantes.

“pero bueno, ha sido tomado como un evento político donde estamos involucrado y no es correcto”,

Nos comunicamos con la campaña de Biden/Harris y nos dijeron que en esta ocasión no iban a ofrecer un comunicado.

