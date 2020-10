Kamala Harris estará en el sur de la Florida durante el último fin de semana de la votación anticipada, realizando varios eventos de campaña en toda la zona para movilizar a los partidarios demócratas.

El sábado, se espera que Harris pase la mañana en un autocine en Miami, después está programado que organice un evento de votación anticipada en Fort Lauderdale para fomentar la participación en las urnas.

Por la noche, Harris tiene un evento planeado en Lake Worth, también centrado en la participación de los votantes.

La votación anticipada en Florida termina cuando las urnas cierran el domingo por la noche, pero en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los centros de votación cierran a las 07:00 p.m.; en Monroe, cierran a las 05:00 p.m.

The path to victory runs straight through Miami, and Floridians are fired up and voting in record numbers. Join us live. https://t.co/J04wg49Y2z

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 31, 2020