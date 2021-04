Desde que asumió el cargo de vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris sabía que tenía que lidiar con gestiones importantes de la administración Biden. En esta ocasión le toca la difícil tarea de estar al frente de la crisis migratoria.

“Espero participar en la diplomacia con el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras para fortalecer sus instituciones democráticas, el Estado de Derecho. Y garantizar la prosperidad en la región”, decía luego del nombramiento.

La región y el mundo no están pasando por momentos sencillos, la pandemia, la crisis económica y los problemas propios de la región han hecho la situación mucho más compleja.

Se calcula que en el momento en Estados Unidos hay más de 14.000 menores de edad que cruzaron solos la frontera sur y están en albergues provisionales.

