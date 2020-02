Kamaru Usman habló sobre el problema que tuvo con Jorge Masvidal en Miami

Los boxeadores Kamaru Usman vs Jorge Masvidal han declarado en diversas oportunidades sobre sus próximas peleas, pero hace poco tuvieron un enfrentamiento en la ciudad de Miami.

El altercado que tuvieron en Miami no llegó a mayores, no obstante puede ser la antesala para que ambos pugilistas se enfrenten en una pelea -este 2020- por el Campeonato Mundial de Peso Wélter UFC, comentó el portal mma.uno.

Cabe destacar que no está planteada una pelea entre ellos por el Campeonato Mundial de Peso Wélter, pero después del conflicto que tuvieron, tal vez ocurra.

Sobre lo que pensaron del altercado que tuvieron, Jorge Masvidal no ha dicho nada.

No obstante, Kamaru Usman, quien obstante el título, escribió en su cuenta en Twitter: “La pequeña perra trajo su cámara para intentar hacer su show. Si quisieras hacer algo lo hubieras intentado pero no lo hiciste (risas)“.

Lil bitch brought his camera to try and flex and act hard. I was dolo and If you wanted to do something you could have tried but you didn’t lol 😂 #youplayedyourself #cloutchaser #tookanotherL

— KAMARU USMAN (@USMAN84kg) January 29, 2020