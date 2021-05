KAR Properties y Fortune International Group se complacen en anunciar que han comprado el inventario de 81 unidades restantes en Reach y Rise Residences en Brickell City Centre, marcando oficialmente la venta del desarrollo residencial. KAR Properties y Fortune International Group se centrarán en la venta de las unidades recientemente adquiridas, y Fortune Development Sales dirigirá estas ventas.

“Como compañeros promotores de la zona del centro de Brickell, sentimos un gran respeto por Swire. La compañía ha jugado un papel integral en la transformación de Brickell”, dijo Shahab Karmely, CEO y fundador de KAR Properties. “La parte más dinámica de Miami es el centro de la ciudad, en particular a lo largo de la ribera del río, donde estamos desarrollando One River Point by Rafael Viñoly como parte de un desarrollo de lujo de tres fases situado directamente al otro lado del río de Brickell City Centre.”

KAR Properties y Fortune International Group creen que el inventario existente en el mercado actual es atractivo para el consumidor que busca comprar y vivir en Miami ahora. La inversión continua que Swire Properties ha realizado en el desarrollo, el momento en el que se encuentra el mercado inmobiliario actual, la ubicación privilegiada de las residencias y su calidad de élite son sólo algunas de las razones por las que las dos firmas han creído en esta inversión.

“Brickell City Centre ha mejorado la zona de Brickell en Miami, trayendo a la comunidad tiendas de alta gama, cocina global y entretenimiento. A medida que aumenta el atractivo global de Miami y la demanda del mercado, el sector inmobiliario sigue siendo una opción de inversión inteligente”, dijo Edgardo Defortuna, Presidente y Director General de Fortune International Group. “Nuestra firma ha tenido un éxito a largo plazo en la industria con una fuerte comprensión de lo que está sucediendo en el mercado del sur de Florida. Está claro que Swire Properties ha desarrollado un destino emblemático para la comunidad”.

Las torres de condominios de lujo son un ancla para la propiedad de uso mixto de referencia de Brickell City Centre desarrollado en 2014. Este destino se destaca como un sello distintivo del estilo de vida de Brickell, que atrae a los residentes y celebridades locales e internacionales.

“Swire Properties está muy feliz de vender el inventario restante de 81 unidades a los respetados inversores KAR Properties y Fortune International Group, en una importante transacción que refleja su compromiso compartido con este destacado producto y la creencia en Brickell City Centre”, dijo Kieran Bowers, presidente de Swire Properties. “Swire Properties seguirá invirtiendo en Brickell durante los próximos años y la atención se centrará ahora en el desarrollo de las fases y parcelas restantes que rodean Brickell City Centre.”

Acerca de KAR Properties

Dirigida por su fundador, Shahab S. Karmely, KAR Properties, con sede en Nueva York, es una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario con más de 30 años de experiencia inmobiliaria internacional que abarca Estados Unidos, el sudeste asiático y Europa. KAR Properties ha adquirido, reposicionado y monetizado con éxito más de 3 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas, uso mixto de lujo e industrial. Actualmente, KAR Properties supervisa la gestión de una cartera principal de activos y un proyecto de desarrollo que supera los 5 millones de pies cuadrados. KAR ha realizado una importante entrada en el mercado de Miami con adquisiciones e inversiones por valor de más de 200 millones de dólares en barrios establecidos y emergentes.

Acerca de Fortune International Group

Sinónimo de excelencia, calidad, servicio al cliente y compromiso inquebrantable con los más altos estándares de lujo, Fortune International Group ha sido un líder reconocido en el desarrollo, las ventas y la comercialización desde 1983.

Con más de 7.000 unidades y 9 millones de pies cuadrados de proyectos entregados, la prestigiosa cartera de desarrollo de la compañía incluye muchas de las propiedades residenciales más destacadas del sur de Florida, como Jade Signature, The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach, Auberge Beach Residences and Spa Fort Lauderdale, Jade Residences Brickell; Jade Beach, Jade Ocean y Hyde Resort & Residences Hollywood.

Además, Fortune Development Sales es el principal y exclusivo representante de ventas y marketing in situ para proyectos de desarrollo de terceros en el sur de Florida, habiendo vendido más de 25.000 unidades y representando actualmente algunos de los proyectos más exitosos del sur de Florida como: Missoni Baia, Una Residences, 57 Ocean, 2000 Ocean, Monaco Yacht Club, 1 Hotel & Homes South Beach, Brickell Flatiron, SLS Lux y Gran Paraíso, entre otros. Dirigido por el visionario fundador Edgardo Defortuna, Fortune International Group tiene 18 oficinas en todo el mundo con casi 1.000 asociados.

La red internacional de agentes de Fortune llega a legiones de posibles compradores desde el sur de Florida hasta Buenos Aires, desde Hong Kong hasta São Paolo, y desde Manhattan hasta París.