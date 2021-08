Katie Ledecky tuvo una excelente actuación, en las competencias de natación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La nadadora estadounidense de 24 años de edad, logró en la cita nipona un par de medallas de oro y dos de plata.

Estas cuatro preseas que obtuvo Ledecky además, le generaron un beneficio económico, que debido a su monto tendría que destinar una parte al pago de impuestos.

La nadadora nacida en Washington DC, ha obtenido un total de 10 medallas olímpicas desde su primera participación en Londres 2012.

Esto más los acuerdos de patrocinio le ha dado a Ledecky, un patrimonio de más de $1 millón, según Boomerg. Esto la lleva a destinar una parte de sus ganancias al pago de impuestos.

Los medallistas olímpicos ganan dinero junto con su hardware ($ 37,500 por oro, $ 22,500 por plata y $ 15,000 por bronce).

Pero el Servicio de Impuestos Internos exime a los atletas que ganan menos de $ 1 millón en ingresos de pagar impuestos sobre sus ganancias.

Pero Ledecky no entra ese grupo debido a lo que ha obtenido, desde que es una atleta élite.

“Los ingresos obtenidos por un ciudadano estadounidense, incluso si están en Tombuctú, son ingresos en su declaración de impuestos de los Estados Unidos”, dijo a Bloomberg

US Olympic gold medal swimmer Katie Ledecky likely to owe tens of thousands in taxes for winnings – Fox Business What's the puzzlement about. The money isn't tax free. She still receives a lost of money. https://t.co/uyd6snGCkU

— Steve Levers (@Slevers) August 12, 2021