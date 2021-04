En esta oportunidad, le presentamos la historia de la hermosa y sensual modelo colombiana Katlin Kalena Arias Joiro, quien nació en Barranquilla, Colombia el 3 de noviembre de 1987.

La niñez de Kalena transcurrió en Valledupar César, donde cursó estudios de microbilogía (5 semestres) a los 16 años. Posteriormente, estudió estética médica.

“Desde niña soñaba con las pasarelas. Gané varios concursos escolares y luego fui imagen de la agencia de modelos más reconocida en la ciudad. Esto me permitió ganar varios concursos locale”, recuerda Kalena

Expresó que obtuvo el primer lugar como modelo Perla Estelar Junior Colombia en la ciudad de Duitama”, recuerda Kalena

Agregó que más adelante se mudó a la ciudad de Bogotá para seguir sus pasos en el mundo del modelaje.

“Participé en Miss Mundo Colombia donde quedé como Virreina. En el Swin Suit Usa Internacional obtuve una victoria en Cancún y un tercer lugar en Las Vegas. Fui integrante de la agencia Stock Models del Canal Caracol”, detalló.

Esta hermosa modelo colombiana dijo que en la ciudad de Bogotá estudió piscología mientras continuaba cosechando éxitos en el mundo del modelaje.

“Me gusta la pintura, tocar la caja Vallenato por hobbie, leer y estar en mi casa tipo relax. Amo los días de fotos y los eventos de pasarelas. Me considero una mujer auténtica, extrovertida, espontánea y sexy. Amo los momentos de soledad y soy fan número uno de los perros”, comentó entre risas

Kalena Arias fue enfática al asegurar que seguirá dando lo mejor de sí para lograr sus metas de vida.

En ese orden, anunció que utilizará sus redes para presentar “algo de mis conocimientos, experiencia y un poco de chispa y diversión. Y hay algo que no puede faltar: un toque de mi sensualidad”

Dijo que su red social favorita es Instagram, una plataforma que utilizará para mostrar su marca personal en su faceta de empresaria.

“Me considero inquieta y me causa ansiedad no hacer lo que me llena de felicidad. Me gusta imaginar y soñar. He aprendido a tener una perspectiva diferente de las cosas en mis años de vida. Creo en la filosofía de Piaget, donde las verdades y maneras de interpretar y hacer las cosas tiene que ver con tu experiencia de vida”, finalizó.

Puede seguir a esta hermosa y talentosa modelo colombiana a través de@katlinjoiro1oficial y @INMODELSGROUP