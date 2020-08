Las redes sociales han sido invadidas por los challenges. Estos retos suponen una buena forma de desconectarse de los problemas y de pasar un rato agradable en esta época de confinamiento. El In My Feelings Challenge es el juego musical que se puso de moda en 2018 y que consistía en bajar de un auto en marcha y bailar. Pues bien, Katy Perry, embarazada y a punto de dar a luz, se ha atrevido a completarlo de nuevo, según difundió lavanguardia

Por Redacción Miami Diario

Las reglas del reto son las mismas que hace dos años: hay que bajarse de un auto que está en movimiento y realizar una coreografía mientras el conductor graba. Recordemos que en su momento hubo que hacer una campaña de sensibilización ya que esta prueba musical podía ser un peligro para quién la realizase.

Vale recordar que famosos de todo el mundo y personas anónimas se atrevieron a ejecutarlo y parece que la moda ha vuelto para quedarse. Este año, no obstante, la canción que se baila es otra. Si el tema de Drake In My Feelings fue el que dio nombre al reto, ahora es otra melodía la que suena. Un temazo de los 90 que lleva por título Push The Feeling On, interpretado por Nightcrawlers.

El cantante Kanye West se ha atrevido a realizarlo junto a su hija mayor, North West. De hecho, esa ha sido la oportunidad de volver a verle sonreír después de los días que ha pasado encerrado en su búnker y peleándose por redes con todo el mundo.

Pero la que ha sorprendido al público con este baile viral es Katy Perry.. La cantante de 35 años está embarazada de ocho meses y medio. Es decir, que está a punto de dar a luz. Pero eso no ha supuesto un freno para que se lance de cabeza a completar este challenge.

En esta ocasión, se puede ver a Katy Perry despertándose en el asiento del copiloto de un auto, abrir la puerta y ponerse a bailar de la forma más divertida. Levantándose la camiseta para lucir barriga y con la mascarilla puesta, la cantante desata las risas de Orlando Bloom, que va en el interior del vehículo.

