El comisionado del Distrito 2 de la Ciudad de Miami, Ken Russell, anunció el jueves que se postula para el Senado de Estados Unidos desafiando al republicano Marco Rubio.

“Juntos, limpiemos el Senado y restauremos el carácter de nuestro país”, dijo Russell en su cuenta de Twitter.

El anuncio incluyó un video en el que Russell, que contenderá como demócrata, habla sobre sus credenciales de carpintería y sugiere que la política debe verse como un carpintero ve un proyecto, reportó NBC Miami.

“Empiezas con lo que quieres construir, haces un plan, reúnes las herramientas adecuadas y trabajas duro”, dijo Russell.

(1/2) I’m Ken Russell and I’m running for US Senate to defeat @marcorubio.

Together, let’s clean up the Senate and restore our country’s character. https://t.co/UuSBXBYM0e pic.twitter.com/jwJf12sIfi

— Ken Russell (@kenforflorida) June 3, 2021