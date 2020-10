En abril la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, estuvo a punto de morirse de vergüenza cuando sus hijas mayores Kourtney y Kim llegaron a los golpes en el programa familiar que comparten mientras discutían acerca de los horarios de grabación.

Por redacción MiamiDiario

Ahora han sido Kendall y Kylie Jenner , la más pequeñas, quienes han protagonizado una nueva pelea tras una noche de fiesta en Palm Springs durante la que la empresaria, Kylie, se tomó unas cuantas copas de más, reportó Quien.

Tras disfrutar de un espectáculo de ‘drag queens’ con su madre y sus hermanas, las dos tomaron el mismo coche para volver a casa junto a Corey Gamble, el novio de Kris, y ahí fue cuando comenzó la tensión.

Las cámaras no pudieron documentar ese momento porque las dos estaban dentro de un auto con las ventanas polarizadas, pero aún llevaban los micrófonos puestos, por lo que la primera parte de su conversación sí quedó registrada.

Kendall quería que el chófer se parara primero en su casa, a lo que Kylie se negó contestándole de manera burlona y Corey le dio la razón.

Kourtney, que estaba en otro vehículo con Kris, Kim y Khloé, recibió poco después una llamada de la famosa modelo, que parecía muy alterada . Las cuatro se asustaron de verdad cuando empezaron a escuchar gritos al otro lado del teléfono y ordenaron al conductor que diera la vuelta para ir a buscar a Kendall, que les contó su versión de los hechos.

“No pienso volver a dirigirle la palabra a Kylie en mi vida”, les aseguró llorando en cuanto se subió al coche. “Yo estoy completamente sobria, así que no me comportaría como una loca. Ella me dio un golpe, y se lo devolví pegándole en la cara. Después se quitó el zapato y me puso el tacón en el cuello”.

Kylie, por su parte, solo se ha pronunciado sobre lo ocurrido en una de las entrevistas a cámara que se suelen incluir en el reality para comentar con mucha calma que sabía que Kendall estaba contando “muchas cosas” alarmantes acerca de ella.

“Las dos estábamos muy enojadas. Creo que no conseguimos comunicarnos bien… las cosas se salieron de control”, afirmó de forma evasiva.

