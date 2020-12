El espectáculo no debe continuar! La familia Kardashian-Jenner no celebrará la Nochebuena con su fiesta anual este año, confirmó Khloé Kardashian.

“Los casos de Covid se están descontrolando en CA (…) Así que decidimos que no haremos una fiesta de Nochebuena este año. Es la primera vez que no haremos una fiesta de Nochebuena desde 1978, creo“, explicó la estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, de 36 años, a través de Twitter el domingo 6 de diciembre.

La socialité añadió que planean poner “la salud y la seguridad primero”, seguidamente indicó “Tomar esta pandemia en serio es una obligación”.

Cada año antes del día de Navidad, las estrellas del reality han realizado reuniones con varios familiares y amigos cercanos en una fiesta extravagante. Mientras que Kris Jenner fue la anfitriona de la fiesta durante muchos años, Kim Kardashian y Kourtney Kardashian tomaron el relevo en 2018 y 2019, respectivamente.

Kim, de 40 años, y su hermana Kendall Jenner fueron criticadas a principios de este año por organizar fiestas de cumpleaños en medio de la propagación de COVID-19. La creadora de KKW Beauty llevó a sus amigas a una isla privada para su 40º cumpleaños en octubre, y la modelo, de 25 años, organizó una fiesta de disfraces llena de estrellas en West Hollywood más tarde esa misma semana.

