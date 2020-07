“Totalmente conmocionados”. Así se encuentra la familia Kardashian tras las polémicas palabras de Kanye West en su primer discurso como candidato presidencial. Es más, consideran que el músico “necesita ayuda desesperadamente”, según revela el portal ‘TMZ’.

En medio de rumores sobre su frágil estado de salud mental -se dice que sufre de trastorno bipolar-, el rapero celebró un mitin en Carolina del Sur, en el que reveló que él y Kim Kardashian estuvieron a punto de abortar a su primera hija North, que ahora tiene siete años, pero que un “mensaje de Dios” lo evitó.

Kanye West at his campaign rally in South Carolina:

“Harriet Tubman never actually freed the slaves, she just had them work for other white people.”pic.twitter.com/CMMYs4VDNy

— Pop Crave (@PopCraveMusic) July 19, 2020