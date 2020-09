Varias celebridades, entre ellas Kim Kardashian, Mark Ruffalo y Leonardo DiCaprio congelarán este miércoles sus cuentas de Instagram para pedir a Facebook, su empresa matriz, una lucha más eficaz contra los contenidos de odio y la desinformación en sus plataformas.

Estos famosos, entre los que se encuentran también la actriz Jennifer Lawrence y el actor Sacha Baron Cohen, atendieron la invitación de un grupo de organizaciones que ya había perpetrado el primer movimiento de boicot contra Facebook, reportó Infobae.

A finales de junio, el colectivo -que incluye nueve organizaciones como la asociación judía contra el antisemitismo Anti Defamation League (ADL) y la organización de defensa de derechos de los negros NAACP- lanzó la etiqueta #StopHateforProfit (“Alto al odio con fines de lucro”).

Y varios de los principales anunciantes de Facebook habían renunciado temporalmente a comprar espacio publicitario en las plataformas de la red social.

Los activistas acusan a Facebook de desempeñar un papel en la “incitación a la violencia, la difusión del racismo y el odio, y de contribuir a la desinformación sobre el proceso electoral” en Estados Unidos, que elegirá nuevo presidente en noviembre, dijo la ADL en un comunicado.

“No puedo permanecer en silencio mientras estas plataformas sigan permitiendo la propagación del odio, la propaganda y la desinformación”, escribió Kim Kardashian en sus cuentas de Twitter e Instagram.

“La desinformación compartida en las redes sociales tiene un serio impacto en nuestras elecciones y socava nuestra democracia”, añadió Kardashian West en un tuit.

Esposa del rapero Kanye West y una de las personalidades más populares del mundo en Instagram, con 188 millones de seguidores, Kardashian también congelará su página de Facebook.

“La desinformación puede ser dañina (…) Facebook y otras plataformas sociales pueden detener la amplificación del odio y el debilitamiento de la democracia”, escribió la actriz estadounidense Kerry Washington.

Amazing – every hour, more people are joining tomorrow's Instagram freeze to tell Facebook to #StopHateForProfit

Advertisers, FB employees and users are fed up.

Facebook – stop spreading the hate, lies and conspiracies that inflame our societies!@NAACP@ColorOfChange @ADL pic.twitter.com/lrI8l7SRfY

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) September 15, 2020