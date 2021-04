La reconocida celebridad Kim Kardashian logró un nuevo status, en su vida de lujos, millones y excentricidades.

La famosa actriz entró en el selecto grupo de billonarios, de la revista Forbes, como lo informó este martes en su publicación anual.

Este logro de Kim se debió principalmente por dos de sus negocios más lucrativos, que tuvieron sus ganancias en el 2020.

Las compañías KKE Beauty, que se basa en la industria de cosméticos y Skims, su marca de lencería y fajas para mujeres.

Kardashian tuvo un aumento significativo en su patrimonio Kardashian aumento de 780 millones de dólares a los mil durante el primer trimestre de este año.

La mujer de 40 años, debido al éxito de su empresa, vendió el 20 por ciento de KKW Beauty a Coty, Inc., una compañía de belleza multinacional estadounidense que fundó en 1904 Francois Coty.

“Es la primera vez que me alejo de tener acuerdos de licencia y me convertí en propietaria”, dijo Kim a Forbes en 2017 cuando anunció el lanzamiento de su línea de cosméticos.

