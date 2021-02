Kim Kardashian no es ajena a ser una madre orgullosa, ya que con frecuencia publica actualizaciones sobre sus cuatro hijos que comparte con Kanye West: North , Saint, Chicago y Psalm.

Esta vez no es diferente, ya que la estrella de reality shows compartió una pintura que supuestamente hizo North, de 7 años, mostrando su talento a sus fanáticos, reportó CapitalFM.

Subtitulándolo, escribió: “Mi pequeño artista North”.

La impresionante pintura cuenta con un paisaje deslumbrante con montañas, árboles y un lago, y definitivamente tenía a la gente asombrada de que alguien tan joven pudiera pintar así.

De hecho, la gente en Twitter quedó dividida sobre la publicación de Kim, y algunos se cuestionaron si North tuvo algo que ver en pintarla.

Una persona tuiteó: “Estoy realmente llorando, ¿¿Kim consiguió que alguien hiciera una pintura y luego se fue al norte para firmarla ???? Me muero porque todos sabemos que el norte no hizo eso LMAO [sic] “.

Otro fan escéptico agregó: “Necesito que Kim grabe en video a North la próxima vez que esté ‘pintando'”.

“¿Por qué mintió sin provocación como este lmfaooooooo [sic]”, escribió un tercero.

Algunos otros fanáticos continuaron haciendo comparaciones entre la pintura y el trabajo del artista Bob Ross, con uno que decía: “Kim hizo que North escribiera su nombre en una pintura de Bob Ross y ella cree que es hábil [sic]”.

Sin embargo, había algunas personas que tenían la esperanza de que North tuviera una vena artística en ella, y una de ellas decía: “Espero que Kim publique un video de la pintura de North porque realmente quiero saber si ella realmente hizo eso, ja [sic]”.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians aún no ha abordado las opiniones divididas