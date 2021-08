Este miércoles un kite surfista resultó gravemente herido, al estrellarse contra una casa, en horas de la mañana

Las autoridades indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 am, en el área de Northeast 27th Street y North Ocean Boulevard.

La policía de Fort Lauderdale indicó, que el kite surfista hizo una pirueta en el mar y salió disparado hacía el norte de la casa donde impactó.

El hombre el cual no se ha revelado su nombre y su edad fue llevado al Broward Health Medical Center, donde fue atendido de manera inmediata.

