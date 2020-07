Kourtney Kardashian anunció que dejaría de participar en el Reality Show “Keeping Up With The Kardashians” después de que se mostrara en una pelea con su hermana Kim Kardashian.

Por redacción MiamiDiario

Pero Kourtney Kardashian no parece haber podido mantenerse alejada de la serie por completo.

La fundadora de Poosh, de 41 años, fue vista el martes en una ladera en Malibú mientras filmaba la serie con su media hermana menor Kendall Jenner, de 24 años.