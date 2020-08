Kylie Jenner lució un abdomen plano y presumió de su cinturita en un sensual atuendo. Los paparazzi captaron a la socialité antes de volar a unas islas caribeñas para celebrar su cumpleaños 23 al lado de su familia.

Por Redacción Miami Diario

La magnate de los cosméticos recientemente celebró sus 23 años y sigue demostrando que la moda es su mayor aliado, tal como lo muestra en cada una de sus publicaciones desde su cuenta Instagram.

La menor de las Kardashians-Jenner impone tendencias y hasta en los días de cuarentena elige esas prendas con las que impactará y enamorará a sus millones de fans, como el seleccionado para una tarde de sesión de fotos, en el que presumió a plenitud su cuerpo en forma de reloj de arena.

La joven empresaria se vio realmente encantadora con una combinación deportiva en la que cuidó cada detalle, desde sus pants holgados muy original de la exclusiva marca italiana Bottega Veneta, que ostenta precios altísimos por cada prenda producida hasta el bolso.

El envidiable pants que lució la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ tiene un valor de 3.980 dólares y el mini top one shoulder, de color negro con el que lo combinó también es de la misma firma que solo las celebridades disfrutan.

Kylie Jenner hizo alarde de sus abdominales planos con este look de verano, en el que incluyó otro pieza de la mencionada firma italiana, un mini bolso rojo cardenal con una gran cadena en color plata, muy particular que tiene un precio de 3.600 dólares.

No hay duda que la celebridad tiene un gusto muy particular por las carteras, que colecciona en su mansión de Los Ángeles, en un gran vestidor que ya ha compartido con sus fans y en el que se puede ver las mejores marcas de famosas casas de diseño de este accesorio indispensable para toda mujer.

Sin dudas la fundadora de Kylie Cosmetics no escatima en dinero para lucir impecable y con las piezas exclusivas que ella desea exhibir en su día a día.

El calzado era importante para este outfit y por ello la hija de Kris Jenner seleccionó unos tenis Nike en vibrante rojo para no perder el tono su estilismo.

La modelo se puso unas mascarilla negra antes de partir y subir a su vehículo Mercedes G-Wagon, color arena.

Fuente: Publimetro

