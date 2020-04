La Academia modifica sus reglas de selección por el coronavirus

Con motivo de la 93 entrega de los Premios de la Academia y en respuesta al impacto de la pandemia del coronavirus en la industria cinematográfica, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que las películas estrenadas por streaming sin una exhibición en cines serán elegibles para los Oscar de 2021, según difundió telediario

Del mismo modo, la Academia también anunció que condensará dos categorías de sonido en una y prohibirá las copias en DVD de las películas a consideración a partir de los Oscar de 2022, en un esfuerzo por reducir su huella de carbono.

Como se sabe, la duda sobre la elegibilidad para la 93ª entrega de los Oscar ha rondado desde que se implementaron las órdenes de distanciamiento social que hicieron que se cancelaran importantes festivales fílmicos y se cerraran los cines. Previamente una película habría requerido una exhibición mínima de siete días en un cine comercial del condado de Los Angeles para ser elegible. Ahora las películas que tenían planeado un estreno en cines, pero que debutaron en video on demand, podrían calificar para la categoría de mejor película y otras. El cambio para la regla sobre exhibición está considerado sólo para el próximo año.

Here's what you need to know about the #Oscars:

– For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture

– Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound

For more details: https://t.co/LjBJJHExCN

— The Academy (@TheAcademy) April 28, 2020