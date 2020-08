La situación del coronavirus en Estados Unidos empeora cada día, con muchas personas que no toman las medidas de seguridad necesarias. Anthony Fauci, el virólogo más prestigioso del país, contestó a varias preguntas del Washington Post respecto a su día a día en la pandemia, y se mostró muy contundente.

Por Redacción Miami Diario

Una de las preguntas cuya respuesta resultó más rotunda fue la relativa a comer en el interior de un restaurante. Muchos estadounidenses han protestado contra las restricciones de algunos estados en esta materia, pero Fauci fue muy claro en su opinión. “No hago nada dentro. No como en restaurantes. Opto por la comida para llevar“, sentenció.

Los otros expertos que participaban en la batería de preguntas tuvieron respuestas similares en las que afirmaban que comer o realizar actividades en espacios cerrados es peligroso ahora mismo, y que la mejor opción es la comida para llevar. Elizabeth Connick, por su parte, suscribió la no asistencia a restaurantes y añadió “evito ir a cualquier espacio cerrado con mucha gente, particularmente cuando son personas cuyo riesgo no conozco. No entraría ni aunque llevasen mascarillas“.

Paul A. Volberding contestó negativamente a comer dentro, pero comentó que de hacerlo fuera, en un espacio abierto, se sentiría cómodo siempre que haya “distancia suficiente entre las mesas, aunque aún no lo hemos hecho”. Linda Bell, Barry Bloom y David Satcher compartieron la misma exacta respuesta.

Respecto a usar el transporte público, las respuestas fueron bastante unánimes. Ni tren, ni autobús, ni mucho menos avión. Algunos de los expertos preguntados son mayores de 65 años, por lo que constituyen un grupo de riesgo. “He estado en aviones sentado cerca de una persona que tosía y estornudaba, y a los tres días lo tenía yo también. Así que no, de ninguna manera, no quiero jugármela”, comentó Fauci.

Fuente: Huffington Post

