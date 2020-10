También le preocupaba lo que le pasaría una vez que se revelara que era la otra mujer.

“Mi nombre está a punto de ser calumniado, probablemente por un tiempo. No sé cuánto tardará en sanar. pero no me sorprendería que a veces sea difícil salir en público durante un par de años ”, explicó.

Y eso me duele mucho. Solo digo, esto es algo horrible, horrible. Como, ¿cómo te atreves? Y la gente no lo entenderá. Sabes, van a decir, “oh, ya sabes, eres la mujer que tuvo una aventura con este hombre que se llevó a toda su familia”.

Watts aceptó un trato de cadena perpetua después de confesar los asesinatos. Ahora está tras las rejas en una prisión de máxima seguridad en Wisconsin.

También afirmó estar enamorado de Kessinger en octubre pasado, y le dijo a su amiga por correspondencia y autora Cherlyn Cadle que siempre se pregunta si el correo que recibe en prisión es en secreto de ella.

Watts estaba tan enamorado de su amante que incluso trató de hacer que Shanann abortara a su hijo Nico, dándole el poderoso analgésico Oxicodona, después de que Nichol le dijera a Watts que quería ‘darle su primer hijo’.

“Christopher dice que la amaba como nunca antes había amado a nadie”, dijo el autor Cadle a DailyMail.com.

Fuente: DailyMail

También te puede interesar: