La Cámara de Representantes votó el miércoles para crear un comité bipartidista para investigar el asalto al Capitolio y hacer recomendaciones sobre cómo evitar otro ataque.

La medida se produjo después de que el Senado bloqueara el mes pasado la creación de una comisión aprobada por el Congreso en pleno.

No se necesita el voto del Senado para crear un comité de la Cámara. La mayoría de los republicanos se opusieron a la creación de una comisión o comité especial, argumentando que se usaría como arma política en las elecciones del próximo año .

La Cámara aprobó el comité con una votación de 222-190, reportó NewsBreak.

“Encontrará la verdad, lo que claramente temen los republicanos”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, quien se dijo desconsolada porque el Senado bloqueó una comisión similar a la que estudió los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“No parece que podamos tener una comisión bipartidista en este momento. Ojalá eso aún pueda suceder. Pero mientras tanto, tendremos un comité selecto”.

Just voted in support of the Jan. 6 Select Committee.

My vote is in support of all who work in the Capitol complex — especially the families of the fallen officers.

Sadly some of my GOP colleagues *skipped the vote* to join the candidate who helped provoke the insurrection. https://t.co/Iv1OOGg1WH

— Congresswoman Madeleine Dean (@RepDean) June 30, 2021