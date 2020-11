Los demócratas tuvieron una noche decepcionante en la batalla por el control del Senado, pero era demasiado pronto para que los republicanos dieran la vuelta a la victoria el miércoles, aunque rechazaron a varios aspirantes para proteger su ahora tambaleante mayoría.

Las carreras clave en Carolina del Norte, Maine y Michigan permanecieron indecisas, y al menos una en Georgia se dirigía a una segunda vuelta en enero.

El Líder de la Mayoría del Senado Mitch McConnell dijo que la campaña del Presidente Donald Trump ayudó a sus aliados republicanos, pero todavía es demasiado pronto para declarar la victoria ya que los funcionarios electorales estatales cuentan las boletas.

“Estamos esperando – si voy a ser el líder de la mayoría o no”, dijo McConnell en una conferencia de prensa en su estado natal de Kentucky.

En un delicado retroceso contra las propias afirmaciones prematuras de Trump de victoria sobre Joe Biden en la carrera presidencial, el líder republicano dijo: “Afirmar que has ganado las elecciones es diferente a terminar el recuento”.

McConnell dijo que se sentía “bastante bien” sobre las restantes contiendas. Se aseguró un séptimo mandato en una costosa campaña, evitando a la demócrata Amy McGrath, ex piloto de caza.

La noche de las elecciones tuvo un resultado sorprendente para los demócratas que habían diseñado un mapa político ampliado, deseosos de contrarrestar el control de Trump y su partido sobre el Senado.

Mientras que los demócratas obtuvieron escaños obligatorios en Colorado y Arizona, sufrieron un revés en Alabama, y los republicanos se mantuvieron en una carrera tras otra, en Carolina del Sur, Iowa, Texas, Kansas y Montana, limitando drásticamente las esperanzas de los demócratas de hacer progresos.

Las carreras atrajeron una avalancha sin precedentes de donaciones de pequeños dólares para los demócratas, de estadounidenses que aparentemente votaron con sus bolsillos para impulsar campañas a largo plazo.

Las elecciones de los votantes obligarán a repensar la estrategia, los mensajes y el enfoque del Partido Demócrata en la era Trump.

“Has desperdiciado mucho dinero”, dijo la senadora Lindsey Graham, aliada de la Casa Blanca, en Columbia, Carolina del Sur, después de derrotar a Jamie Harrison, a pesar de que el demócrata ha ganado 100 millones de dólares en su campaña inicial. “Este es el peor retorno de la inversión en la historia de la política americana.”

El triunfo se cernía sobre las carreras del Senado, al igual que su rival demócrata Joe Biden. El manejo de la administración Trump de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas, así como el estado de ánimo de la nación parecía estar en la papeleta.

Los votantes clasificaron la pandemia y la economía como las principales preocupaciones, según AP VoteCast, una encuesta nacional del electorado.

“Es hora de un enfoque diferente”, dijo el demócrata John Hickenlooper, ex gobernador que desbancó al senador republicano Cory Gardner en Colorado, en un mensaje de video en vivo publicado en Facebook.

Sin embargo, los votantes, en su mayoría, se mantuvieron en el statu quo.

Asegurar la mayoría del Senado será vital para el ganador de la presidencia. Los senadores confirman los nominados de la administración, incluyendo el gabinete, y pueden impulsar o detener la agenda de la Casa Blanca. Con los republicanos controlando la cámara, 53-47, tres o cuatro escaños determinarán el control del partido, dependiendo de quién gane la presidencia porque el vicepresidente puede romper un empate en el Senado.

Los demócratas se disputaron los escaños desde Nueva Inglaterra hasta el sur y el medio oeste hasta el oeste de las montañas, llegando a las fortalezas de los republicanos. Pero para el miércoles temprano, el recuento no era muy diferente al de antes del día de las elecciones.

Los demócratas ganaron en Colorado y Arizona, donde el ex astronauta Mark Kelly venció a la titular del Partido Republicano, Martha McSally. Pero no pudieron aguantar en Alabama: El ex entrenador de fútbol universitario Tommy Tuberville derrotó al senador Doug Jones.

El panorama político está cambiando rápidamente desde hace seis años, cuando la mayoría de estos senadores se enfrentaron por última vez a los votantes.

El Senado dará la bienvenida a algunos recién llegados mientras otros se retiran. En Nuevo México, el demócrata Ben Ray Lujan, miembro de la dirección de la Cámara de Representantes, fue elegido para el escaño que ocupa el demócrata Tom Udall. El republicano de Tennessee Bill Hagerty ganó el escaño del republicano Lamar Alexander. La republicana Cynthia Lummis, ex congresista de Wyoming, ganó el escaño del Senado que dejó vacante el republicano Mike Enzi.

