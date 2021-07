El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo con un patrimonio neto de alrededor de 185.000 millones de dólares, dijo en un tuit en junio que alquiló una casa en Boca Chica, Texas, que cuesta 50.000 dólares.

“Vivo en una casa de 50.000 dólares, pero no en esta específica”, dijo Musk el jueves en un tweet que mostraba una casa prefabricada de la startup de viviendas Boxabl.

I do live in a $50k house, but not this specific one

