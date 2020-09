Este viernes en horas de la noche la comunidad se reunió en el barrio de West Little River para recordar al reverendo Gregory Boyd, quien falleció durante un tiroteo.

Varias personas se reunieron en el mercado de pulgas y el centro comercial del condado de Miami-Dade en el barrio de West Little River.

Los miembros de su iglesia, las Iglesias de la Liberación de New Birth Harvest Outreach Ministries, trataron de consolar a Dorothy Boyd, la afligida viuda que estuvo casada con él durante 23 años.

“Era mi amigo, mi mejor amigo, mi compañero de pesca (…) “Era un gran hombre”, dijo Dorothy Boyd.

El hecho ocurrió el 10 de septiembre, cuando el reverendo Boyd salió de su casa para comprar algo de cenar para su familia y nunca volvió. Murió al quedar atrapado en la línea de fuego.

Dorothy Boyd dijo que estaba en negación y en shock después de recibir la llamada con la noticia de que su esposo había sido víctima de la violencia con armas de fuego.

POLICE: Pastor shot dead at NW Miami-Dade flea market, was an innocent bystander. $5,000 reward being offered for info that leads to the gunmen responsible for murder of 54-year Gregory Boyd. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/Gs19TF5FrZ

Como una mujer cristiana en duelo, Dorothy Boyd no dudó en decir “los perdono, jóvenes.” a los responsables de la muerte de Gregory Boyd

Los detectives de Miami-Dade aún no han hecho un arresto en el caso. Han pedido a cualquiera que tenga información sobre el tiroteo que llame a Paradores del Crimen de Miami-Dade al 305-471-8477.

Vigil for Pastor Gregory Boyd, police said he was killed last week while getting something to eat at the Village Flea Market Shopping Center in Dade pic.twitter.com/eZQIDci6mB

— Stephanie Bertini (@StephanieNBC6) September 18, 2020