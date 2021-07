Los créditos hipotecarios fueron mixtos la semana pasada. El principal préstamo hipotecario a 30 años se mantuvo por debajo del 3% por quinta semana consecutiva, en medio de la continua preocupación por la variante delta del coronavirus y la marcha de la recuperación económica.

El comprador de hipotecas Freddie Mac informó el jueves de que la media de la hipoteca a 30 años subió al 2,80% desde el 2,78% de la semana pasada, reportó Local10.

Lending for multifamily housing is projected to hit record levels in 2021, according to a new report released by @FreddieMac . https://t.co/UxF08sGjSh

El tipo de referencia, que alcanzó un máximo este año del 3,18% en abril, se situaba en el 2,99% hace un año, reportó Local10.

El tipo para un préstamo a 15 años, una opción popular entre los propietarios de viviendas que refinancian sus hipotecas, bajó al 2,10% desde el 2,12% de la semana pasada.

We forecast that the housing market will remain strong despite the major supply shortage and the historically high home prices across the U.S.

