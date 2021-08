La cuarta temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix, se estrenará en 2022.

El lanzamiento se producirá casi tres años después del estreno de la tercera, reportó ElNacional.

El rodaje de los nuevos episodios comenzó en febrero de 2020, pero tuvo que suspenderse al mes siguiente por la pandemia del coronavirus, aunque se retomó en septiembre de ese año, y este viernes Netflix lanzó un adelanto de 30 segundos de la nueva temporada.

En verano de 2019, Netflix aseguró que la tercera temporada de la serie Stranger Things batió el récord de audiencia de un estreno en su plataforma.

El gigante televisivo afirmó en su perfil oficial de Twitter que 40,7 millones de cuentas habían visto la tercera temporada de Stranger Things en apenas 4 días.

«Eso es más que cualquier otra película o serie (en Netflix) en sus primeros cuatro días», dijo la compañía, que en muy contadas veces hace públicos sus datos de audiencia y no están supervisados por ninguna agencia externa.

«Y 18,2 millones de cuentas ya han terminado de ver la temporada completa», añadió Netflix para defender que gran parte de los fans de Stranger Things devoraron los episodios uno tras otro en forma de maratón televisivo.

Stranger Things premiered 5 years ago today — and in that time, 196 million households have chosen to watch at least one episode of the show!

Let's go back to where it all began… pic.twitter.com/RcHgmZbCUA

— Netflix (@netflix) July 15, 2021