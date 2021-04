Con la ambiciosa promesa de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de EEUU para el final de esta década el presidente Biden acudió a una conferencia virtual sobre el clima mundial.

Para alcanzar ese objetivo, Estados Unidos tendría que reducir el uso de combustibles fósiles en todos los sectores de la economía

Pres. Biden came armed to a virtual conference on the world’s climate with an ambitious pledge to cut U.S. greenhouse emissions in half by the end of this decade.

To reach that goal, the U.S. would need to cut fossil fuel use in every sector of the economy, @nancycordes reports. pic.twitter.com/3JpASGqyIP

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 22, 2021