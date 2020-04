La decisión de reabrir las playas de Florida provoca el escrutinio de los medios nacionales (video)

La prensa nacional se conmocionó luego de confirmar que el Condado de Duval reabrió sus playas el mismo día en que Florida reportó 58 muertes por el coronavirus, el mayor número de muertes diarias desde que comenzó la pandemia.

Por Redacción MiamiDiario

Medios de comunicación nacionales como The Washington Post, CBS News, The New York Times, CNN, Fox News y USA Today difundieron este fin de semana las imágenes de miles de personas en Jacksonville Beach bajo el hashtag #FloridaMoron.

Al respecto el alcalde de Jacksonville, Lenny Curry señaló que «cerrar las ciudades indefinidamente no es una opción. Los medios nacionales tienen la responsabilidad aquí. Voy a liderar paso a paso. Los gobernadores y alcaldes harán lo mismo. Los medios nacionales, por favor, piensen de manera responsable antes de publicar».

Después de reabrir el viernes, las multitudes parecieron disminuir durante el fin de semana, pero el medio de noticias de News 6, News4Jax / WJXT-TV, en Jacksonville, todavía veía multitudes en varias áreas de las playas el sábado.

El video grabado a las 10:30 a.m. del sábado mostró grupos de menos de 10 personas, lo que está permitido. Aunque los grupos vistos en la playa no estaban exactamente a seis pies de distancia.

Large crowds flock to the beaches in Jacksonville, FL as they reopen https://t.co/50D7xh4vZ5 pic.twitter.com/DaSCHo5POh — The Hill (@thehill) April 19, 2020

Aproximadamente a la misma hora del domingo, había menos gente en comparación con el sábado por la mañana. Durante el fin de semana, se pudo observar que las personas se mantenían activas y en movimiento, pero hubo quienes prefirieron quedarse sentadas en toallas.

Spoke to Sheriff Williams @jsosheriff a few minutes ago. He said all Beaches are pretty much clear and They , Deputies @JSOPIO , had no issues neither did the beaches agencies….the community responded. Good work Jacksonville. — Lenny Curry (@lennycurry) April 18, 2020

Después de que las playas cerraron el viernes por la noche, Curry tuiteó un agradecimiento a Jacksonville y dijo que la Oficina del Sheriff de Jacksonville no tuvo problemas para limpiar las playas.

While #FloridaMorons trends, I Had the opportunity to shoot the scene at Jax beach today for @Reuters. Hundreds of people out with no real social distancing. Police cars patrolled to prevent people from staying stationary or playing “organizational sports” that create crowds. pic.twitter.com/MQehbTodWd — Samuel Thomas (@SamuelThomas___) April 19, 2020

We need methodical steps to open our cities. Shutting down cities indefinitely is not an option.National media has responsibility here. I’m gonna lead a step by step way forward. Governors and mayors will do the same. National media please think responsibly before u publish. https://t.co/toVzOH3CPv — Lenny Curry (@lennycurry) April 19, 2020

Con información de Click Orlando