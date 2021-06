La serie entre los Phoenix Suns y los Lakers de Los Ángeles, se encuentra tres a dos y una nueva derrota del equipo de LeBron James los dejaría eliminados. Las críticas no se han hecho esperar, una de las más duras fue la de Shaquille O’Neal.

Los Lakers se quedaron sin Anthony Davis debido a una lesión en la ingle, y LeBron James recibió poca ayuda en el lado ofensivo de sus compañeros de equipo restantes. James terminó con 24 puntos en tiros de 3 puntos de 6 de 10, mientras que los otros titulares de los Lakers se combinaron para anotar solo 11 puntos. Excluyendo a James, los Lakers dispararon 6 de 25 desde el rango de 3 puntos en la derrota por reventón.

Enfrentando una batalla cuesta arriba sin Davis, la derrota de los Lakers no es tan sorprendente, pero la forma en que perdieron ciertamente llamó la atención. El miembro del Salón de la Fama Shaquille O’Neal criticó a su ex equipo en TNT después del partido, diciendo que los Lakers jugaron “suaves” y “sin corazón”. Reseñó CBS.

Como ex Laker dijo sentirse con propiedad para dar su punto de vista: “Jugaron sin corazón. Jugaron sin orgullo, y jugaron sin sentido de urgencia”, dijo O’Neal. dicho. “… Cuando se trata de los Lakers y de los grandes campeones se juega con orgullo. No siempre tenemos a todos nuestros jugadores sanos, pero aun así jugamos con orgullo. Las estrellas deben jugar bien bien. Las estrellas juegan cuando se lastiman”.

Shaq reacts to the Lakers' 30-point loss to Phoenix in Game 5. pic.twitter.com/zkXlh7IcPy

— NBA on TNT (@NBAonTNT) June 2, 2021