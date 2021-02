La tecnología educativa y la preparación profesional impulsan al niño y le permiten avanzar más allá de lo que logra un estudiante average, proporcionándole las habilidades académicas, técnicas y de empleabilidad necesarias para tener éxito en la vida.

La Educación Técnica y Profesional (Career and Technical Education, CTE) está a la vanguardia y les permite a los estudiantes ir “preparados para la universidad y la fuerza laboral.” Los programas y asignaturas que ofrecen las M-DCPS se integran con materias académicas para crear un plan de estudios riguroso y pertinente. Los programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) son académicamente más rigurosos que los de la generación anterior y muchos se centran en áreas que van desde STEM (es decir, la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) hasta derecho, el sector de la hostelería y las finanzas. Estos programas conducen a futuros estudios después de la escuela secundaria, educando a estudiantes en más de 70 opciones de carrera en base a 16 asignaturas o grupos de carreras (Career Clusters ®).

Las M-DCPS ofrecen programas y cursos de CTE para estudiantes de sexto a octavo grado además de estar disponibles también en escuelas secundarias, universidades técnicas postsecundarias y centros de educación para adultos. A los estudiantes se les presentan los programas CTE en la escuela intermedia a través de cursos exploratorios e introductorios los cuales están diseñados para despertar su interés de aprender sobre los distintos grupos e itinerarios de carreras. Los estudiantes de secundaria con matrícula doble también pueden estudiar asignaturas de CTE en los colegios técnicos de las M-DCPS o asistir a cursos universitarios.

“Con el impacto de la pandemia en las vidas de muchos residentes, no hay mejor momento para destacar cómo CTE puede marcar la diferencia. CTE es igualmente atractivo, emocionante y transformador, y conduce a mejores resultados académicos y laborales,” dijo Henry Mack, Canciller de Educación Profesional, Técnica y de Adultos. Los programas y asignaturas de CTE también están disponibles para adultos a través de los programas del Distrito de Educación Profesional, Técnica y de Adultos los cuales apoyan la fuerza laboral local. Nuestros programas postsecundarios preparan a las personas para ingresar a la profesión de su elección. Los cursos se ofrecen en 21 recintos principales convenientemente ubicados en todo el condado de Miami-Dade. Los horarios son flexibles y están destinados a satisfacer las necesidades de adultos laboralmente activos.

A lo largo del mes de febrero, las M-DCPS celebran el Mes de la Educación Técnica y Profesional (CTE) con el fin de incrementar el conocimiento de los padres y estudiantes con respecto a los programas CTE y las academias de profesiones con relación a temas de conocimientos y sueldos elevados, al igual que las carreras de alto crecimiento. Más del 92 por ciento de todos los estudiantes de secundaria en los EE.UU. están inscritos en programas CTE.

Durante el Mes de la Educación Técnica y Profesional (CTE), las M-DCPS promocionan las academias de profesiones prácticas, la certificación en el sector industrial, la participación en pasantías, la matrícula doble y otras oportunidades para la preparación universitaria y profesional. Actualmente hay 104.073 estudiantes matriculados en programas de Educación Técnica y Profesional (CTE) en las escuelas del kindergarten al doceavo grado en Miami-Dade. Unos 2.072 estudiantes terminaron el Programa de Pasantías de Verano para Jóvenes 2020 con la participación de 57 escuelas secundarias y 594 proveedores de pasantías.

Los graduados de programas de CTE tienen el doble de probabilidades de participar activamente en el trabajo si tuvieron una pasantía o un trabajo significativo mientras estaban en la universidad. Las tres habilidades y experiencias principales que los estudiantes dicen obtener en sus clases de CTE son las destrezas técnico-laborales específicas, las experiencias basadas en vivencias reales y la oportunidad de trabajar como parte de un equipo.

Casi un tercio de los estudiantes de Educación Técnica y Profesional (CTE) podrían obtener créditos universitarios y / o una certificación del sector industrial a través de este programa en todo el país. Los estudiantes de Miami-Dade tienen un porcentaje mucho más elevado. El setenta por ciento de los estudiantes que participan dicen que ingresar a un programa de estudio CTE les ayudó a obtener mejores calificaciones.

Las Organizaciones Estudiantiles de Educación Técnica y Profesional (CTSO) son una poderosa vía para ayudar a nuestra nación a enfrentarse a desafíos tan importantes como el desarrollo de la fuerza laboral, el rendimiento estudiantil, la vitalidad económica y la competitividad mundial. Para el año 2026, en el sector del transporte y la logística, se agregarán 634.400 nuevos puestos de trabajo. Para el año 2027, se proyecta un aumento de 1.1 a 1.6 millones de empleos en restaurantes, mientras que se espera que en los próximos 6 años consecutivos la creación de empleos en la industria hotelera continúe como hasta ahora.

Congratulations to AOF Lead Teacher, Ms. Yolette Mezadieu, M-DCPS Teacher of the Year Runner Up! We are so proud of you and thrilled that you’ve been recognized for all of your hard work! 🏆🏆🏆 @NAFCareerAcads @CTEMiami @drldiaz pic.twitter.com/iQyqzcySv4

— Miami NAF (@NAFMiami) February 5, 2021