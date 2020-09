Este 28 de septiembre se cumplen 42 años de la muerte inesperada de Albino Luciani, el papa Juan Pablo I, quien a penas tenía pocos días como líder de la iglesia católica, antes de tener una muerte súbita que hasta la actualidad provoca especulaciones y sospechas.

Por Redacción MiamiDiario

“Esta mañana, 29 de septiembre de 1978, hacia las cinco y media, el secretario particular del Pontífice, el padre Magee, entró en la cámara del Papa Juan Pablo I al no haberlo hallado en la capilla como tenía por costumbre y le encontró muerto en su cama con la luz encendida, como si hubiera estado leyendo. El médico, que acudió inmediatamente, confirmó que la muerte le sobrevino probablemente a las veintitrés horas del 28 de septiembre, de resultas de un infarto de miocardio”, señaló el comunicado oficial del Vaticano con el que confirmaban la noticia.

Apenas 32 días después de haber asumido, Luciani había muerto luego de un día de encuentros, reuniones y llamadas por lo que cerca de las 22:30 p.m. decidió recostarse pero finalmente falleció.

Muchos aseguran que estaba destinado a generar grandes cambios en la curia, en medio de un mundo lleno de dudas y enfrentamientos, los cuales implicaban al Instituto de Obras de Religión (IOR).

Las conspiraciones en torno a la muerte del pontífice aumentaron rápidamente al no permitirse una autopsia. El artículo 17 de la Constitución Apostólica impide que se practique sobre el cuerpo de un pontífice un examen postmortem de este tipo. Sin embargo, hubiera sido determinante para descartar un posible envenenamiento, la teoría que comenzó a circular por todo el mundo.

Un editorial del Corriere della Sera fue terminante “¿Por qué decirle no a la autopsia?”. Para el periódico saber la verdadera causa de la muerte de Juan Pablo I llevaría tranquilidad al mundo y posibilitaría conocer un “hecho histórico”. Pero los máximos cardenales vaticanos se negaron. No querían alimentar lo que ellos llamaban “rumores sin fundamentos”, según recordó el diario ABC de España.

Por su parte el cardenal Silvio Angelo Pio Oddi reconoció que pudo haber “cierta negligencia, ya que durante la última cena del Papa dijo que sentía dolor”. Nueve años después, esa versión sobre los dolores en el pecho de Luciani serían ratificados por otro de sus secretarios privados, Diego Lorenzi.

“Hacia las ocho de la tarde de aquel día, el Santo Padre se detuvo en el umbral de la puerta que comunicaba con el estudio donde yo trabajaba con el padre Magee, mi colega de la secretaría papal, y dijo: ‘Es extraño, siento pinchazos y dolores en el pecho’. Las palabras del Papa nos llamaron la atención, a mí y al padre Magee. Si un médico hubiese estado presente, habría dicho: ‘Aquí hay un infarto en acecho’. Yo no soy médico, mis conocimientos científicos eran modestos. Pero todo está documentado. Después de decirnos aquello, el Papa fue a cenar, y hacia las nueve menos cuarto mantuvo una conversación telefónica con el cardenal Colombo, arzobispo de Milán”, relató Lorenzi.

El secretario del Papa prosiguió su narrativa sobre aquellos días en tinieblas “Cuando terminó, apareció de nuevo en nuestra habitación, y el padre Magee le dijo: ‘Si tiene necesidad de nosotros, pulse el timbre y vendremos enseguida’. En realidad ya nadie volvió a ver vivo al Papa. Por la mañana, monseñor Magee lo encontró muerto en la cama. Algunos afirman que tenía en la mano unos folios con unos nombramientos: (Giovanni) Benelli como secretario de Estado, (Agostino) Casaroli como arzobispo de Milán, (Pericle) Felici para vicario de Roma y (Ugo) Poletti como arzobispo de Florencia. En realidad, no hay confirmaciones de este punto y parece difícil que el Papa Luciani, que cuando estaba en Venecia meditaba mucho sus decisiones, estuviese a punto de realizar unos cambios tan importantes sólo un mes después de su elección. El diagnóstico oficial fue de paro cardiaco, y no se hizo la autopsia para no romper la costumbre del Vaticano en la muerte de un Papa”, recordó el secretario, Diego Lorenzi.

Al pasar los años Magee comunicó una profecía que le había confiado su jefe pocos días antes de morir: “Yo me marcharé y el que estaba sentado en la Capilla Sixtina en frente de mí, ocupará mi lugar”. El día de su elección, frente al italiano estaba nada menos que un cardenal polaco Karol Józef Wojtyła.

Con información de Infobae

