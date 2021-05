En Coconut Grove está sucediendo algo que no se ha podido explicar, varios animales, principalmente los peces koi han muerto en extrañas circunstancias.

Se han reportado infinidad de casos, pero llama la atención de forma curiosa el caso de Lee Marks y Daliana Mantegazza, coleccionistas de koi durante 30 años, perdieron alrededor de 150 de los peces apreciados por el color exótico que hace que parezca que han sido pintados.

Algo parecido le sucedió a Florence Danly quien tuvo que recoger más de 200 libras de pescado muerto, incluidos unos 20 koi de su estanque. Según el MiamiHerald.

Mysterious situation in Coconut Grove as thousands of expensive koi fish suddenly die outside several homes https://t.co/Y41gNalek3

