En las costas de Louisiana se vivió algo inesperado y muy particular. El 13 de abril 19 personas estaban a bordo de un barco comercial cuando se hundió durante una tormenta eléctrica frente a la costa de Louisiana. Pero esta no fue una tormenta cualquiera.

“Ha sido un día loco meteorológicamente con vientos muy impactantes tanto de una línea de tormentas eléctricas como un evento de viento fuerte de larga duración debido a una estela baja”, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva Orleans el martes por la noche . Según reseñó CNN.

Un frente estacionario ubicado en el sureste provocó una cantidad importante de tormentas eléctricas que se movieron a través de Louisiana y otros estados de la costa del Golfo el martes.

Se informaron olas altas y vientos de 40 a 60 mph en estaciones terrestres cercanas, incluso hasta 12 horas después de que el barco volcó.

Un barco separado en la misma área general de Port Fourchon midió una ráfaga de viento de 102 nudos (117 mph), lo que equivale a un huracán de categoría 3 .

“Las cimas de las nubes alcanzaron más de 50.000 pies, lo que indica tormentas muy fuertes”, dijo Taylor Ward, meteorólogo de CNN. “Los vientos muy fuertes estaban siendo arrastrados a la superficie y los datos de radar también mostraron que había una rotación incrustada dentro de esas tormentas, por lo que no está fuera de duda que también podrían haber ocurrido trombas marinas”.

Si todo eso no fuera suficiente, también había algo llamado “ondas de gravedad” en juego.

El servicio meteorológico notó que las ondas de gravedad habían quedado atrapadas debajo de una fuerte inversión de temperatura, un aumento de la temperatura del aire con la altura, justo por encima de la superficie, aproximadamente los 1.500 pies más bajos de la atmósfera. Esa inversión llevó a “olas de vientos más fuertes que se mezclaron en ráfagas sobre la tierra y vendavales sostenidos con ráfagas de fuerza de tormenta sobre cuerpos de agua más grandes”.

⛈️🍃 Quite the stormy day today! Meteorologically speaking, this was a rather impressive MCS or Mesoscale Convective System that produced widespread reports of high winds, some hail and even flooding. Severe weather threat is over tonight, but gusty winds continue. #lawx #mswx pic.twitter.com/us1QEFLCFx

— NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) April 14, 2021