La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos ha ampliado su lista de productos desinfectantes para manos potencialmente mortales, advirtiendo a una empresa con sede en México sobre la venta de productos que contienen metanol, una forma peligrosa de alcohol que puede envenenar a las personas a través de la piel.

Por Redacción Miami Diario

Muchas nuevas compañías han estado vendiendo productos desinfectantes para manos debido al aumento de la demanda alimentado por los temores del coronavirus, y la escasez de los productos habituales de la corriente principal. Pero la FDA dijo el lunes que muchas compañías están usando alcoholes inseguros en sus productos, y está advirtiendo a la gente que no los use.

“El hecho de que los fabricantes no retiren inmediatamente todos los productos potencialmente afectados está poniendo a los consumidores en peligro de intoxicación por metanol”, dijo la FDA en una declaración.

“Se ha emitido una carta de advertencia a Eskbiochem S.A. de C.V. por distribuir productos con metanol no declarado, reclamos no aprobados -incluyendo la declaración incorrecta de la aprobación de la FDA- y prácticas de fabricación inadecuadas”, agregó la agencia.

“Los consumidores también deben estar atentos a los desinfectantes de manos que utilizan, y por su salud y seguridad instamos a los consumidores a que dejen de utilizar inmediatamente todos los desinfectantes de manos que figuran en la lista de la FDA de productos peligrosos para las manos”, dijo el Comisionado de la FDA, el Dr. Stephen Hahn en una declaración.

“Seguimos muy preocupados por los graves riesgos potenciales de los desinfectantes para manos a base de alcohol que contienen metanol. Producir, importar y distribuir desinfectantes tóxicos para manos representa una seria amenaza para el público y no será tolerado. La FDA tomará las medidas adicionales que sean necesarias y seguirá proporcionando la información más reciente sobre este tema para la salud y la seguridad de los consumidores”.

A principios de este mes, la FDA dijo que al menos cuatro personas murieron en Nuevo México después de haber bebido productos desinfectantes para manos. El alcohol isopropílico que se usa normalmente en los desinfectantes de manos no es tan tóxico como el metanol, pero la FDA no recomienda comer o beber desinfectante de manos.

“La exposición al metanol puede provocar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daños permanentes en el sistema nervioso o la muerte”, dice la FDA.

“Aunque las personas que usan estos productos en sus manos corren el riesgo de intoxicación por metanol, los niños pequeños que ingieren accidentalmente estos productos y los adolescentes y adultos que beben estos productos como sustituto del alcohol (etanol) son los que corren más riesgo. Los consumidores que han estado expuestos a un desinfectante para manos que contiene metanol y están experimentando síntomas deberían buscar tratamiento médico inmediato para revertir los posibles efectos tóxicos de la intoxicación por metanol”, añadió.

La FDA ha advertido contra el uso de más de 75 productos diferentes de desinfectante de manos porque contienen metanol.

“En la mayoría de los casos, el metanol no aparece en la etiqueta del producto. Sin embargo, el metanol no es un ingrediente aceptable en ningún fármaco, incluido el desinfectante de manos, incluso si el metanol figura como ingrediente en la etiqueta del producto”, dijo la FDA.

“Es importante que la FDA inste a los consumidores a no utilizar ningún producto desinfectante para manos de los fabricantes particulares que figuran en la lista, incluso si el producto o el número de lote particular no figuran en la lista, ya que algunos fabricantes sólo están retirando del mercado algunos -pero no todos- sus productos desinfectantes para manos”.

Fuente: WSVN

También te puede interesar