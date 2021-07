El regulador de salud de Estados Unidos estableció el mes de enero de 2022 como límite para decidir sobre la aprobación total de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y el socio alemán BioNTech.

La fecha de acción prevista no significa que la aprobación no podría ocurrir antes de enero, dijo en Twitter la comisionada interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Janet Woodcock.

“Muy por el contrario, la revisión de esta BLA (solicitud de licencia de productos biológicos) ha estado en curso, se encuentra entre las más altas prioridades de la agencia, y la agencia tiene la intención de completar la revisión mucho antes de la fecha objetivo de la PDUFA”, explicó.

