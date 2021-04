El controversial futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué se sinceró en el programa Nexes de TV3, habló sobre muchos temas, como el equipo, la liga, los negocios, y de su familia: Shakira, Milan y Sasha.

“Mi padre no me dejaba ganar nunca, y en cambio, con Shakira, a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, aseguró. Según reseña de La Sopa.

“Es lo que es, han nacido con eso y creo que es importante que a veces tengan victorias personales aunque sea en casa”, enfatizó.

“Jugando al fútbol con Milan o Sasha les dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen estas victorias personales aquí”, añadió.

Shakira y Piqué han mantenido su relación y a su familia, bajo perfil. No son muchas las ocasiones en las que comparten sus vidas, más allá de lo profesional, en redes sociales.

“El día que conseguí ganarle por primera vez pensé: nunca más te dejaré ganar. Era una victoria que en realidad era una tontería, pero para mí fue importante”, concluyó Piqué.

La relación de la cantante colombiana y el futbolista del FC Barcelona comenzó en 2010, coincidiendo con la grabación de la canción oficial del Mundial de fútbol de Suráfrica, el famoso Waka Waka y es una relación que cuenta con dos hijos.