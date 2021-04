La texana y ganadora del premio Guinness por “las garras más largas” en 2018, Ayanna Williams, decidió darle fin a sus uñas de 24 pies de largo, las cuales no cortaba desde la administración del presidente George H.W Bush.

El codiciado libro informó sobre los últimos y recientes momentos entre Williams y sus largas uñas, sometidas a corte por una herramienta rotativa eléctrica, de la doctora Allison Readinger de Trinity Vista Dermatology, ubicado en Forth Worth.

Aunque esta no es la primera vez. A principios de la década de 1990, cuando sus uñas medían unos increíbles 24 pies de largo y 0,7 pulgadas, también las cortó.

Se conoció que al ganar el record mundial, se enfrentó a varios inconvenientes para realizar actividades comunes en el hogar, tales como lavar los platos y tender las sabanas de la cama. Una situación que se puede evidenciar a simple vista.

Durante una entrevista, aseguró ha recibido muchos elogios y mensajes de apoyo de gente que le ha visto portar sus garras. Esas que en 2018, cuando ganó el premio con una medida de 18 pies y 19 pulgadas, tenía que invertirle más de dos botellas de esmalte y casi un día completo para decorarlas.

Williams, también habló de lo gracioso que se tornaba la situación al toparse con niños en la calle, con quienes bromeaba sobre su edad y la de sus uñas.

“Y yo digo, ‘Sí’ y luego pregunto y digo, ‘¿Cuántos años tienes?’ Y ellos dicen, ‘Tengo 10 o tengo 7’ y yo digo, ‘¿Adivina cuántos años tienen mis uñas? ¡Tienen como 28 a 29 años! ¡Son mayores que tú”, contó.

Aunque las haya cortado, la historia de sus uñas aún no termina, puesto que ahora mismo son exhibidas en el Ripley’s Believe It or Not!, un museo ubicado en Orlando, Florida, en el que tienen su espacio disponible para el público que desea verlas.

Fuente: nypost.com