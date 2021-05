De acuerdo con las autoridades, los habitantes de los Cayos de Florida siguen encontrando paquetes de cocaína en el agua y en la costa de la cadena de islas.

Tanto el miércoles como el jueves, los ciudadanos informaron que habían encontrado paquetes de cocaína en la costa de Islamorada.

El portavoz de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Adam Hoffner, dijo que cada paquete pesaba alrededor de 1,1 kilogramos, dijo

El cargamento fue hallado el jueves cerca de Founders Park, donde se encuentra el ayuntamiento de Islamorada, dijo Hoffner, reportó MiamiHerald.

