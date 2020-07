Este jueves la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a un pescador comercial después de que su embarcación volcó en el Golfo de México.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la agencia recibió una alerta de emergencia a las 8:56 a.m. de un bote volcado a 18 millas al oeste de San Petersburgo.

Un equipo de helicópteros MH-60 Jayhawk enviado desde la estación aérea Clearwater encontró a Robert Heart, de 48 años, aferrado a un refrigerador en el agua cerca del bote volcado de 36 pies (10,9 metros).

Seguidamente un rescatista logró socorrerlo y la tripulación lo llevó a un hospital de Tampa para una evaluación médica.

El miércoles, el Guardacostas de la Guardia Costera Diamondback contactó al barco de pesca comercial, el Jenny Lynn, cuando fue enviado para ayudar a un adolescente de 15 años que había caído enfermo a bordo, según el comunicado de prensa.

Heart le dijo a la tripulación ese día que el bote ya no funcionaba por su propia cuenta y que un barco gemelo estaba en camino para ayudarlo por lo que rechazó que la agencia lo auxiliara, según el comunicado de prensa.

La Guardia Costera ahora está investigando lo que le sucedió al barco.

#NEWS @USCG Air Station Clearwater #rescued a 48YO man after commercial fishing boat capsized 18mi W of St. Petersburg, #FL. This was 2nd rescue in two days from same fishing boat. Read full story >> https://t.co/cRD0inAWcw pic.twitter.com/XNZy5QpBiR

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) July 23, 2020