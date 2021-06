A continuación conocerás complejos turísticos del sur de Florida que te invitan a un escape del calor de Miami con mucha elegancia a un nivel que no habías experimentado.

Mientras todos nos preparamos para los calurosos meses de verano, es imperativo tener un plan de escape con una alineación adecuada de resorts para que salgas del calor de la ciudad y te pongas en modo de vacaciones. Ya sea bebiendo cocteles en la lujosa piscina de la azotea de The Inn on Fifth & Club Level Suites, desconectando en una isla privada sin televisión en el Little Palm Island Resort & Spa o durmiendo profundamente en los bungalows privados de Bungalows Key Largo, estas escapadas extraordinarias combinan la tranquilidad con el lujo simple.

Ubicado en el corazón del centro de Nápoles, se encuentra una joya elegante rodeada de playas con poca gente y tiendas y restaurantes galardonados. Con 119 habitaciones que incluyen 32 suites Club Level, The Inn on Fifth & Club Level Suites lo invita a refrescarse en su elegante resort contemporáneo, que cuenta con una piscina oasis en la azotea recientemente renovada y un relajante spa. Íntima en escala pero rica en comodidades, la propiedad cuenta con ofertas únicas que incluyen un conserje personal y un retiro aislado en la azotea que brinda una experiencia exquisita que mantiene la paz y la privacidad. La sofisticada adición de balcones tipo Julieta a cada habitación de lujo permite a los huéspedes abrazar la cálida brisa y relajarse en presencia de elegancia. 699 Fifth Ave. S., Nápoles.

Con el aislamiento completo en mente, Little Palm Island Resort & Spa lleva la desaparición del radar a un nivel completamente nuevo. Aquí, uno realmente puede desconectarse y relajarse. El revolucionario resort da la bienvenida a los viajeros a la isla privada de 4 acres ubicada frente a la costa de los Cayos de Florida, un destino tan remoto que solo se puede llegar en hidroavión o en bote. Manteniéndose dedicado a una experiencia solo para adultos, junto con la omisión de televisores y teléfonos, el arte del aislamiento nunca ha sido tan prominente o perfectamente ejecutado. Aunque se ofrece el lujo de la pereza, el complejo ofrece una amplia lista de actividades para sus visitantes, como kayak y snorkel. Desde bungalows frente a la playa hasta un spa exóticamente único que ofrece un encanto que recuerda a un escondite balinés, los huéspedes están escondidos para revitalizarse en un paraíso inigualable. 28500 Overseas Highway, Little Torch Key.



Bungalows Key Largo es una revitalizante experiencia con todo incluido sin comprometer el lujo o la privacidad. Una experiencia personal única está asegurada a través de la capacidad de huéspedes íntimos de la propiedad, mientras que cada uno de los 135 bungalows privados cuenta con su propia terraza llena de buganvillas, bañera de gran tamaño, ducha al aire libre en el jardín y dos cruceros de playa Huffy. Lo nuevo en el resort es la oferta de Bungalows Bubble Butler, donde los huéspedes pueden experimentar un servicio de primera clase de un miembro del personal dedicado durante toda su estadía que brindará maravillosas experiencias de baño y champán frío directamente en el bungalow. Desde excursiones en barco durante el día y velas al atardecer hasta un Zen Garden Spa que incluye una sala de sal del Himalaya y una sala de vapor de eucalipto, los viajeros encuentran tanta satisfacción en las actividades inmersivas como lo hacen con un merecido descanso y relajación. 99010 Overseas Highway, Key Largo.