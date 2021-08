Esta semana, unos 400 profesionales de la tecnología, la mayoría de ellos ingenieros de software, se reunieron en la Ciudad Mágica para participar en la Miami Hack Week, una iniciativa organizada por un grupo de locales con ideas afines y concebida como una forma de cubrir los cientos de nuevos empleos que ha creado el auge tecnológico en Miami.

“La Miami Hack Week representa una tendencia por la que otras ciudades harían cualquier cosa”, dijo en un correo electrónico Brian Brackeen, socio de Lightship Capital, un antiguo elemento de la escena tecnológica de Miami y juez de demostración de la Hack Week. “Grupos orgánicos que surgen para organizarse, luego presentan una idea audaz para el hackatón, los patrocinadores apoyan la idea”.

Según LinkedIn, hay casi 2,000 ofertas de trabajo para ingenieros de software en el área de Miami-Fort Lauderdale. Otro estudio reciente reveló que Miami ha experimentado el mayor crecimiento de empleos tecnológicos entre las grandes áreas metropolitanas (aunque no entre todas las metrópolis) en el segundo trimestre de 2021.

Ever wondered what #MiamiHackWeek looks like at 2AM? Take a look behind the scenes with us. ⬇️ pic.twitter.com/jAJDNQ4cOu — Miami Hack Week (@MiamiHackWeek) August 5, 2021

MÁS LIBERTAD

El miércoles por la noche, más de media docena de ingenieros de software se apiñaban sobre computadoras portátiles en una de las doce casas organizadas para la semana. Esta casa, en el Pequeño Haití, estaba patrocinada por QuickNode, una empresa de tecnología blockchain nacida en Miami que ahora está respaldada por SoftBank y el fundador de Reddit, Alexis Ohanian.

Ese día, los “devs” [desarrolladores], como se les conoce en la jerga tecnológica, se embarcaron en un amplio debate sobre el futuro de las criptomonedas, el blockchain (QuickNode sigue añadiendo apoyo para blockchains más allá de Bitcoin, como uno llamado Solana) y lo que se está llamando Web 3.0.

Miami, coincidieron, está preparada, como mínimo, para convertirse en un centro de criptografía por estar alejada de la influencia de las grandes empresas tecnológicas y por su inclinación hacia una visión del mundo más libre.

“Cada vez más, las empresas y los emprendedores tienen presencia aquí”, dijo Amol Shah, vicepresidente de ingresos de QuickNode. Aunque el propio Shah, por ahora, sigue viviendo en Nueva York. “Eso apunta a que este es un centro tecnológico emergente. Y para las criptomonedas, en cierto modo, es especialmente adecuado: hay una vena libertaria en las criptomonedas que no se da en California, en Nueva York, sí que se siente que está más en consonancia con esta ciudad [Miami].”

Y atrajo a gente como Phoebe Yao, graduada de la Universidad de Stanford y asentada en California, que trata de hacer crecer su nueva empresa, Pareto, un emprendimiento de gestión de proyectos.

“Miami es un soplo de aire fresco”, dijo Yao. “Llevo un estilo de vida nómada y nunca había estado en Miami, pero ahora va a ser una parada importante para mí”.

No es de extrañar que la Hack Week cuente con el respaldo del alcalde de Miami, Francis Suárez, a quien muchos de los recién llegados atribuyen la promoción de la ciudad como nuevo destino tecnológico. En una declaración por escrito, Suárez dijo: “#MiamiHackWeek destaca lo mejor de lo que está sucediendo en nuestro ecosistema tecnológico de Miami, especialmente en torno al talento de la ingeniería. Estoy orgulloso de Ja’dan Johnson, Lucy Guo y Dave Fontenot por reunir a fundadores locales y gente nueva para crear un ambiente acogedor para el talento técnico a través de estas Hack Houses muy al estilo de Miami”. Más de 400 ingenieros han elegido pasar la primera semana de agosto en Miami creando en #MiamiHackWeek y este es solo el primer año”.

Let’s keep the trend of the tech migration to Miami going!!!! https://t.co/ckN2TjWa9y — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) July 24, 2021

POLÉMICA DE PALANTIR AGITA EL TWITTER TECNOLÓGICO DE MIAMI

Uno de los patrocinadores más conocidos de la semana es Palantir, una empresa tecnológica de Colorado. Palantir ha sido objeto de críticas en el pasado por parte de activistas de izquierda por trabajar con Inmigración y Control de Aduanas; la participación de Palantir en la Miami Hack Week llevó a algunos miamenses a tuitear que no participarían en el evento.

They didn't like Palantir's involvement. They are left leaning? Wait until they realize that Florida is still in the 1950s, doesn't believe in science and thinks Trump is God. Miami Hack Week brings jobs, techies to fun and sun city | Miami Herald https://t.co/7STCpCnf0V — SaveOurDemocracy (@SaveOurDemocra6) August 6, 2021

Una fuente familiarizada con el acuerdo de Palantir, que pidió no ser identificada para hablar con libertad, dijo que la empresa fue contratada a última hora para tapar un agujero presupuestario, y señaló que casi todos los que participan en la organización de la Miami Hack Week son inmigrantes o provienen de una familia de inmigrantes, detalló el Nuevo Herald.

CAMBIANDO DE CIUDAD

Para una región cuya existencia se ha basado durante mucho tiempo en la diversión y el sol, el cambio casi de la noche a la mañana en su trayectoria tecnológica es evidente. Ernesto Freyre, nacido en Cuba y quien vive en Miami desde hace casi tres años, afirma que ahora se puede visitar cualquier cafetería o Starbucks y ver a gente programando.

La propia situación de Freyre es una señal en otro sentido: sigue trabajando a distancia para una empresa de California. Esto demuestra que, hasta hace muy poco, cualquier persona con conexiones en Miami tenía que mirar hacia el oeste o el norte si quería un empleo en el sector tecnológico. De hecho, otras personas demuestran que la transición hacia un panorama más favorable al empleo aún no se ha completado, y la necesidad de un mayor acercamiento entre los recién llegados tecnológicos y la comunidad veterana, detalla El

Kevin Amézaga, programador de 19 años, dijo que ha sido rechazado por decenas de empresas que contratan para empleos en Miami desde que empezó a buscar en mayo. Cree que el listón se ha elevado más allá de lo que es posible para alguien que se ha criado en la zona y carece de medios para viajar fuera de la región en busca de prácticas.

“Creo que muchas empresas que se trasladan aquí buscan algo diferente de lo que tiene Miami”, dijo Amézaga. “Hay empresas que se mudan desde San Francisco o Nueva York, y esperan que los empleados tecnológicos tengan experiencia en empresas importantes que no tenemos en Miami, como Google o Dell, cuando la mayoría de los miamenses no tienen acceso a ellas a menos que puedan volar al otro lado del país”.

Pero quizá no se quede sin empleo durante mucho tiempo.

Michael Melikian es cofundador de 305 Ventures y recién llegado a Miami desde California. 305 Ventures se centra exclusivamente en invertir y contratar para empresas que están en Miami, o que planean estarlo. La empresa ya ha invertido en 25 empresas relacionadas con Miami desde su creación a principios de este año.

“Una cosa que todos buscamos son buenos ingenieros, tanto si quieres contratar a un empleado como si quieres completar un equipo entero”, dijo. “Nos hemos centrado en tener reuniones uno a uno … y en crear una base de datos de ingenieros increíbles”.