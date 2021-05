Tras el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie en Netflix, la hija del cantante dio su opinión sobre la producción y cómo ve la interpretación de la argentina Macarena Achaga en su rol.

Michelle Salas, de 31 años, es una de las protagonistas de la historia.

“He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”, le relató Michelle a la revista ¡HOLA! México, reportó LaNacion

Al referirse a Macarena, indicó: “Entiendo que ella es una actriz a la cual le dieron un guion, hizo su trabajo de investigación y, desde su punto de vista, hace su mejor versión. Eso no significa que las cosas sean necesariamente así, también hay mucha ficción. Muy poca gente conoce mi vida como realmente es y cómo sucedieron o no las cosas, ya que, repito, siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y la de mi familia”.

Finalmente, hablo sobre el vínculo que tiene con su padre, Luis Miguel.

“Mi padre es un gran profesional y me ha dado consejos que me han servido mucho en la vida y, sobre todo, en mi trabajo: ser siempre disciplinada, dedicada y responsable en lo que haga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

Algo que también aprendí de él y de mi madre es la discreción. Muchas veces, el silencio dice más que mil palabras”, afirmó.